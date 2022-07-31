الفقي: معدلات النمو في مصر أعلى من المعدلات العالمية بحسب صندوق النقد

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي، مرجعية اقتصادية كبرى، ويصدر 4 تقارير سنوية، تخص مراجعته للاقتصاد العالمي في بعض الأقاليم، منها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول النامية.

الفقي: معدل النمو الفعلي الذي حدث لمصر وصل لـ5.9%

أضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن معدلات النمو الفعلية التي حدثت في مصر وصلت لـ5.9%، التقرير الذي يتفق مع ما أعلنته الحكومة المصرية في موازنتها الجديدة لعام 2022-2023.

الفقي: الاقتصاد المصري ينمو بنسب 4.8% بحسب صندوق النقد

واستطرد: «كان فيه تداعيات لمتحورات فيروس كورونا والغزو الروسي الأوكراني في الربع الأخير من العام الماضي لغزو روسيا وأوكرانيا، وبالنسبة للعام المالي الجديد، فينظر الصندوق لتوقعات الاقتصاد المصري، التي أقرها في تقريره للنمو، بنسبة 4.8% في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية القائمة حاليا، وتسارع معدلات التخصم العالمي أدى إلى تأثيرات سلبية وأزمات فيما يتعلق بسلاسل إمدادات الحبوب والطاقة».

وأوضح أن الصندوق، أفرد في تقريره أن معدلات النمو على مستوى العالم ككل فستكون في حدود الـ3.2%، أي أن الاقتصاد المصري سينمو أكثر من النمو العالمي والدول الناشئة والنامية، «أحنا أعلي بالنسبة لتلك الدول، وأداء مصر أفضل من الاقتصاد العالمي والدول النامية والناشئة، والصندوق تقريره حيادي وقام بتخفيض معدلات النمو في أمريكا والدول الأوروبية، وأداء الاقتصاد المصري جيد للغاية».