فخري الفقي: المركزي قد يتوقف عن رفع سعر الفائدة بنهاية 2022

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ البنك المركزي رفع سعر الفائدة لكسر حدة التضخم، وبنهاية هذا العام عندما تبرز إشارة مفادها أن التضخم بدأ في الانكسار، سيتوقف البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة.

التضخم هيبقى حنين على المواطن

وأضاف «الفقي» في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة إكسترا نيوز، أن رفع سعر الفائدة مسألة مؤقتة وليست سياسة دائمة، موضحًا: :هيبقى في تضخم فيما بعد، بس هيبقى حنين على المواطن، وبدل من 15% هيبقى 13% و11%».

أهمية استمرار المشروعات القومية

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ رفع سعر الفائدة في الأجل القصير قد يؤثر في قدرة المستثمرين على توفير فرص عمل، وبالتالي يجب أن تستمر المشروعات القومية لأنها توفر فرص العمل، إذ تستهدف الدولة المصرية من خلال الموازنة العامة للعام المالي القادم خلق مليون فرصة عمل.

وتابع الدكتور فخري الفقي: «المشروعات القومية مثل البنية التحتية والمدن الجديدة وحياة كريمة التي ستسد الفجوة التنموية بين الريف والحضر من خلال رصف الطرق وتوفير المدارس ومشروعات المياه والغاز الطبيعي والكهرباء والصرف الصحي ومختلف الخدمات الحكومية».

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد في وقت سابق، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وتعمل على إعادة تأهيله، بعدما عانى من صدمات عديدة منذ ستينيات القرن الماضي، وبخاصة أنّ الصناعة في حاجة إلى مزيد من التطوير في ظل عصر الرقمنة.