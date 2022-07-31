مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالشرقية 

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 12 آخرين منذ قليل في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الإقليمي اتجاه الشرقية - القاهرة.

إصابة 12 ومصرع شخص في حادث تصادم

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الإقليمي اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمباشرة الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كما انتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النياية التي تولت التحقيقات.