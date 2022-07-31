حجز عامل متهم بقتل زوجته في الشرقية.. ألقاها من الطابق الرابع

قررت الجهات المختصة بمركز الزقازيق، حجز عامل متهم بإلقاء زوجته من الطابق الرابع بمنزلهم في قرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز والتسبب في وفاتها، وذلك لحين ورود تحريات الشرطة، كما قررت استعجال تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان المتهم ألقى زوجته أو سقطت من تلقاء نفسها.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة ربة منزل

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تلقي إشارة من مستشفى القنايات المركزي باستقبال امرأة تبلغ من العمر نحو 22 عاما، ومقيمة بقرية النخاس التابعة لدائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة إثر سقوطها من علو.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين سقوط المتوفية من الطابق الرابع من منزل زوجها الكائن بقرية النخاس التابعة لدائرة المركز.

اتهام الزوج وضبطه

واتهمت أسرة المتوفية الزوج بارتكاب الواقعة، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب، ومن ثم ألقت الشرطة القبض عليه، إلا أنه أنكر التهمة الموجهة له، مشددا على أن زوجته سقطت من تلقاء نفسها.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة في وقت لاحق.

وأجرت النيابة أمس التحقيق مع المتهم وتم التحفظ عليه لعرضه على النيابة اليوم، حيث تقرر حجزه على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي.