تفاصيل حادث تصادم مطروح وموعد خروج المصابين: بينهم 15 طفلا وحالتهم مستقرة

كشفت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، تفاصيل حادث التصادم على طريق «الإسكندرية- مطروح»، بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، الذي نتج عنه إصابة 45 شخصا ووفاة سائق الأتوبيس، إذ ذكرت أن جميع المصابين «مصريون»، موضحة أنه جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف من موقع الحادث، الذي يقع عند منطقة جلالة بالضبعة.

الأتوبيس السياحي كان مغادر من القاهرة ومتجه لمطروح

أضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على «صدى البلد»، أن الأتوبيس السياحي كان مغادر من القاهرة ومتجه لمطروح، كما أن الأتوبيس تابع لإحدى الشركات السياحية الداخلية، موضحة أن التصادم وقع بسبب نوم سائق الأتوبيس، المحافظ اتخذ كل الإجراءات اللازمة بمجرد تلقي الخبر، إذ جرى تشكيل غرفة العلميات، ووصول 5 سيارة إسعاف لمكان الحادث، في أقل من 4 دقائق لنقل المصابين.

نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة

وأوضحت نائب محافظ مطروح، أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة، وأنها تواجدت لمتابعة الحالات بتوجيه من المحافظ، مؤكدة أن الإصابات عبارة عن كدمات وخدوش بسيطة نتيجة للارتداد الشديد، متابعة: «لا حالات خطيرة، كلها حالات متوسطة، وهناك 3 حالات كانت تحتاج العناية المركزة، نُقلت واحدة منها إلى مستشفى مطروح العام، وحالتان إلى مستشفى العلمين النموذجي»، كما أن إصابات الأطفال تتراوح ما بين كدمات في الرأس والقدم نظرا للصدمة.

كان من بين المصابين 15 طفلا

وأعلنت استعداد مجموعة من الإصابات للخروج من مستشفى الضبعة، وحالة في مستشفى العلمين، وهناك حالة الآن في العناية المركزة بالعلمين وحالة في مطروح العام، وبنهاية اليوم تخرج كل الحال، لكن سائق الأتوبيس توفاه الله، مؤكدة أنه كان من بين المصابين 15 طفلا، والحالات كلها مستقرة ومتوسطة ولا توجد حالات خطيرة.