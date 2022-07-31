ضوابط التحويل بين الأزهر والعام.. لايجوز لطلاب الثانوية بجميع صفوفها

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس الوزارة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مشددة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات والشروط المطلوبة بدقة وعدم مخالفتها، وضرورة تحرير استمارة التحويل مؤرخة بدقة.

ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس الوزارة

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» ضوابط التحويل بين الأزهر والعام وفق ما حددته وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات والإدارات التعليمية:

- اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية، والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسي 2022-2023 علی طلاب مرحلة التعليم الأساسي بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي العام الدراسي 2022-2023 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله بداية الحلقة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف على أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

- تشمل ضوابط التحويل من الأزهر للعام أن يكون تطبيق شرط مناظرة السـن حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقط مع التأكيد على عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

- يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

تعليمات مشددة بشأن تحرير نماذج التحويل

- التنبيه المشدد على المسئولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين.

- يشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم المدارس الرسمية للغات و المدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة لغات النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، وقضاء الطفل عامين بمرحلة رياض الأطفال قبل التحاقه بالصف الأول الابتدائي.

- الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب أي عامين في الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج منازل بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

- تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التريبة والتعليم والتعليم الفني بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي.

- عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة، نظرا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها وخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر الشريف.

- أن يكون السماح بالتحويل بين الأزهر والتربية والتعليم والتعليم الفني فـي الصفوف المتفق عليهـا بالاتفاق المبرم سلفا شريطة الالتزام بالسن والكثافة بين الجانبين.

- أن يرفق مطلب التحويـل مـن الأزهر بيان إلكتروني التدرج الطالب في الحلقة المقيد بها، موضحا حالته سواء ناجح أو راسب صادر من الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر ومشهور بشعارها، ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان.

- الفترة الزمنية المسموح بها للتحويل بين الجانبين تبدأ من 1 أغسطس حتى نهاية الشهر، مع علم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات، خاصة وأن تلك الضوابط جرى وضعها في إطار حرص كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف على تحقيق الصالح العام، ومراعاة لمصلحة الطلاب.

- تعميم تلك الضوابط على كافة المدارس والإدارات التعليمية التابعة للالتزام بتنفيذها والعمل بموجبها.