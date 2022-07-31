موعد فتح المدارس 2022-2023.. تفاصيل الخريطة الزمنية ومواعيد الامتحانات

موعد فتح المدارس 2022-2023، من أكثر الكلمات بحثاً علي مؤشر البحث جوجل من قبل أولياء الأمور لجميع المراحل التعليمية في المدارس الرسمية، استعداداً لبدء الدراسة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

موعد فتح المدارس 2022-2023

ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ الدراسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، والخاصة لغات يوم 24 سبتمبر المقبل وينتهي يوم الخميس 8 يونيو.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، بدء الفصل الدراسي الأول يوم 24 سبتمبر وحتي يوم 26 يناير 2023، وتكون مدة الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يومًا، وتعد فترة الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن أيام الحضور.

موعد فتح المدارس 2022-2023 التيرم التاني

وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني، أشارت وزارة التعليم، إلى أنَّ المدارس تفتح في التيرم التاني يوم 12 فبراير وحتي يوم الخميس 8 يونيو 2023، وتكون مدة الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 96 يومًا، وتعد فترة الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب من ضمن أيام الحضور.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يخصص الأسبوع الأخير في الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع علي الأكثر ويحظر عقدها في شهر أبريل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الدراسة والمراجعات لطلاب الصف الثالث الثانوي، مستمرة في أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثاني الثانوي.

مواعيد الامتحانات 2022-2023

- السبت 3 يونيو امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 10 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2022-2023.

- 8 يوليو امتحانات الدبلومات الفنية 2022-2023.