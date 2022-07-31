آيتن عامر: أغنيتي الجديدة «توتا فروتا» حققت 11.5 مليون مشاهدة في يومين

أعلنت الفنانة آيتن عامر، وصول عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة، لأكثر من 11.5 مليون، في 48 ساعة، عبر مختلف المنصات الغنائية، وكذلك موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقالت الفنانة آيتن عامر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «أغنية توتا فروتا تحقق أكثر من 11 ونصف مليون مشاهدة في 48 ساعة فقط، على جميع المنصات.. شكرًا ليكم على الدعم المتواصل».

تعرف على صُنّاع أغنية توتا فروتا لـ آيتن عامر

أغنية توتا فروتا، لـ آيتن عامر، من كلمات وألحان شادي محسن، وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتقول كلماتها: «واللي يشتريكم تبيعوه.. باجي باعملكوا دربكة.. مع إني ماليش في الفزلكة.. كلامكوا ده كله همبكة.. كلامي متأستك أستكة.. وسهل قوي أحط عليكوا.. العيب مش فيا ده فيكوا.. مش شاغلة دماغي أنا بيكوا.. ما بلاش أنا خايفة عليكوا».

وحصدت الأغنية، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حوالي 980 ألف مُشاهدة حتى الآن، وذلك من نصيب الـ11.5 مليون مشاهدة كما تزعم.

أيتن عامر تُحقق نجاحًا كبيرًا في مكتوب عليا

وشاركت الفنانة أيتن عامر، خلال السباق الرمضاني الماضي، بدور رقية في مسلسل مكتوب عليا الذي يجمعها بالفنان أكرم حسني، وضم العمل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

كما حققت الأغنية الدعائية للمسلسل والتي تحمل اسم «ستو أنا» نجاحا جماهيريا حيث شاركت أيتن عامر الغناء مع الفنان أكرم حسني، خلال الأغنية، والتي تصدرت تريند منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من طرحها.