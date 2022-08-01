5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة بقانون الخدمة المدنية.. أبرزها يخص التعاقد

يعد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من التشريعات المهمة التي تخدم العديد من الأشخاص، ومن الفئات التي تستفيد من هذا القانون هم العمالة المؤقتة، إذ نظم القانون شروط وضوابط تعيينهم، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير شروط تعيين العمالة المؤقتة في قانون الخدمة المدنية.

شروط تعيين العمالة المؤقتة

وحول شروط تعيين العمالة المؤقتة، فقد نص قانون الخدمة المدنية على توظيف كل من مضى على عمله أجر موسمين على الباب الأول، وقضى 3 سنوات على الأقل على وظائف الموازنة الموحدة، وذلك بشرط أن يستوفي شروط استحقاق هذه الوظيفة، وهذه الشروط التي حددتها المادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون، التي جاءت كالتالي:

1ـ أن يكون الشخص وقع التعاقد قبل 30 يونيو 2016.

2ـ أن يستوفي شروط شغل الوظيفة التي يريد التعيين بها.

توظيف العمالة المؤقتة

3ـ يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بالموازنة الوحدة.

4ـ أن يتمّ إخطار جهاز التنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود الموقعة منذ بداية التعاقد، واستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5– كما يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30 أبريل 2012 وحتى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسميين.

تعيين العمالة المؤقتة

وفيما يخص شروط تعيين العمالة المؤقتة، فقد نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على: «يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) على و واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين) على الباب 3 سنوات وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية».