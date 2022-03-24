وكيل قوى النواب: تعديل تشريعي جديد للعاملات في قانون الخدمة المدنية

أكدت النائبة «سولاف درويش»، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان يستعد لإصدار حزمة من التشريعات الهامة التي تخص المرأة، وفي مقدمتها تعديل قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل الجديد.

دور الدراما المصرية

وأشارت النائبة سولاف درويش في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ توجيهات القيادة السياسية خلال حفل تكريم الأم المثالية والمرأة المصرية الذي أقيم أمس، كانت واضحة بضرورة الاهتمام بالمرأة والأسرة المصرية، وتقديم خط درامي من خلال المسلسلات التي تحافظ وترسخ قيم المجتمع.

وثيقة التأمين ضد الطلاق

وأشارت النائبة إلى أنّ مجلس النواب سيناقش قريبا عددا من التشريعات الهامة والتي تخص المرأة في مقدمتها مشروع قانون التأمين الموحد وما يشمله من وثيقة تأمين للمرأة حال وقوع الطلاق: «الهدف من الوثيقة هو مساعدة المرأة في تخطى الظروف الصعبة التي تنتج عن الطلاق لحين الحصول على مستحقاتها من النفقة وخلافه».

مدة إجازة الوضع

وأوضحت «درويش»، أن هناك تعديلا على قانون الخدمة المدنية للعاملات المخاطبات به فيما يخص تحديد إجازة الوضع لتصبح 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، وذلك وفقا لمشروع قانون العمل الجديد والذى سيناقشه مجلس النواب قريبا.

مكتسبات المرأة في قانون العمل

وشددت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أهمية المكتسبات التي ستحصل عليها المرأة فى قانون العمل ،ويحق للعاملة في القطاع الخاص إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، مع مراعاة إخطار صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة أحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما يتضمن خفض ساعات العمل للمرأة الحامل، ساعة على الأقل بدءا من الشهر السادس للحمل، مع عدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.