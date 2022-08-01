«سعاد» اخترعت ثلاجة متنقلة بإمكانيات بسيطة: بتشحن بالشمس وهتاخدها في كل حتة

بأقل الإمكانيات وبهمّة الجبال، ابتكرت الطالبة «سعاد مصطفى صابر» صاحبة الـ17 عاما، ثلاجة متنقلة تعمل بالكهرباء وبالطاقة الشمسية معا، مستغلّة في ذلك دراستها بالصف الثالث الثانوي الفني «قسم كهرباء» في الفيوم، وهو المشروع الذي اقتنصت عليه ميدالية ذهبية من مسابقة آيسف للعلوم والتكنولوجيا، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

لم تكتف الشابة الصغيرة بما وصلت إليه من نجاح وتفوق في بداية مشوارها، بل تسعى لتطوير فكرتها حتى تتمكن من تحقيق حُلمها بامتلاك خط إنتاج خاص بها، وطرح الثلاجة في الأسواق، لتصبح علامة تجارية خاصة بها.

تغيير النظرة للتعليم الفني

لم تتمكن «سعاد» ابنة قرية دفنو بمحافظة الفيوم، من الالتحاق بالثانوية العامة، لكنها أخبرت نفسها أنّ عدم التحاقها بالثانوية العامة ليس نهاية الكون، ويجب أن تعوض خسارتها بتفوقها في التعليم الفني، وأن تكون سببا في تغيير النظرة لعبارة أنّ «التعليم الفني ملهوش لازمة ولا مستقبل».

استغلت دراستها في اختراع مفيد

درست «سعاد» الدائرة الكهربائية، وقررت استغلالها في اختراع يخدم البشرية، وبدأت صنع ثلاجة متنقلة موفرة للطاقة يتم أخذها خارج المنزل وفي الرحلات والسفاري بدلا من الـ«آيس بوكس»، حيث أكملت اختراعها على 3 مراحل، الأولى كانت شديدة البساطة وبمكونات رخيصة الثمن ومصنوعة بالكامل من الفل باستخدام مكبس وبطارية 12 فولت.

تطوير الثلاجة أولاً بأول

طورت الطالبة الصغيرة اختراعها للمشاركة به في مسابقة آيسف، وبدأت المرحلة الثانية مستخدمة الفل والفوم الأبيض والأسود، وصاج، وباب زجاجي، وجلد عازل للهواء، وعجل، ومقبض، وشبكة، ونحاس، وألومنيوم.

الثلاجة تعمل بالكهرباء والشمس

تعمل الثلاجة 18 ساعة مستمرة، وتشحن بين 5 إلى 6 ساعات، وتستهلك 84 وات بخلاف ثلاجات المنازل، كما أنّها في الصحراء تعمل بالطاقة الشمسية وخفيفة الوزن، ويمكن أخذها في السيارة، موضحةً أنّها تعمل على المرحلة الثالثة والنهائية من المشروع.

سجلت براءة اختراع بالثلاجة

سجلت «سعاد» براءة اختراع بمشروع الثلاجة المتنقلة في وزارة البحث العلمي، وكان والدها الداعم الأكبر لها في تحقيق حلمها وإنهاء اختراعها، كما تحمل النفقات المادية للاختراع، لذلك كانت تشعر بسعادة عارمة بفوزها في مسابقة آيسف للعلوم، تقول: «لما اتكرمت حسيت إنس بقيت سبب في سعادة عيلتي».

تحلم بالالتحاق بكلية الهندسة

وحصلت «سعاد» على مجموع 86% في الدبلومات الفنية، لتصبح الأولى على التعليم الفني بمحافظة الفيوم، وتحلم بالالتحاق بكلية الهندسة، مُعبرةً عن أمنيها في أن تجد تمويلا ودعما لمشروعها حتى يرى النور ويُطرح في الأسواق، ويصبح لديها خط إنتاج لصنع الثلاجة التي اخترعتها.