ابتكار لـ«هندسة القناة»: ثلاجة «كهروحرارية» لحفظ الأمصال واللقاحات

تمكن عدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة قناة السويس من ابتكار نموذج لثلاجة «كهروحرارية» لحفظ الأمصال واللقاحات، تتميز بسهولة الحركة وموفرة للطاقة بشكل كبير، ضمن مشروعات التخرج بالكلية.

واستقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فريق طلاب كلية الهندسة القائمين على تصميم المشروع، واستمع منهم إلى شرح حول فكرة الثلاجة الكهروحرارية، التي تعتمد على استخدام تقنية المواد متغيرة الطور، عوضًا عن استخدام غاز الفريون العادي.

الثلاجة تعتمد على استخدام تقنية المواد متغيرة الطور

وأوضح الطلاب، خلال شرح الفكرة لرئيس جامعة قناة السويس، أن المواد متغيرة الطور تعمل على حفظ الأمصال واللقاحات والأدوية التي تحتاج إلى درجة حرارة أقل من صفر مئوية، بالإضافة إلى سهولة نقلها في الأماكن البعيدة عن المراكز الطبية المختلفة.

وقال محمود خالد، أحد الطلاب، إن الثلاجة ذات قيمة اقتصادية كبيرة، مقارنةً بالطرق الأخرى، وتعمل بنظام تحكم مستقل، ولا يعتمد أو يرتبط بأنظمة خارجية مساعدة، مع فاعلية عالية مقارنة بالأجهزة الأخرى المستخدمة في عمليات حفظ اللقاحات والأمصال.

وتعتمد فكرة عمل الثلاجة على احتفاظها بدرجة الحرارة في مدى من -10 إلى -17 درجة مئوية، وتكون ثابتة لمدة 9 ساعات متواصلة أو أكثر، وفي ظل عدم وجود تيار تصل إلى 6 ساعات ونصف، من خلال بطارية تخزين، مشيراً إلى أن فريق العمل ضم كلاً من كريم مدحت أحمد عبدالحليم، وإسلام إسماعيل محمد إبراهيم، وأحمد السيد صالح مصطفى.

«مندور»: جامعة القناة تشهد طفرة في الأبحاث العلمية

وقال رئيس جامعة قناة السويس إن الجامعة شهدت طفرة بين الجامعات في البحث العلمي والاختراعات خلال السنوات الماضية، في ظل الرعاية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمبدعين والمبتكرين، خاصة بالجامعات.

وتابع «مندور» أن جامعة القناة لديها شراكة مع كبرى الشركات والجامعات الرائدة حول العالم، لتزويد طلابها بالخبرات التي يحتاجون إليها في مختلف المواد الدراسية، خاصة بكليتي الهندسة والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

حضر اللقاء الدكتور محمود فؤاد، عميد كلية الهندسة، وفريق الإشراف من أساتذة كلية الهندسة قسم الميكانيكا، الدكتور محمد محمد خيرت، والدكتور عبدالله محمد إبراهيم، والدكتور باسم الهادي السعيد، عضو لجنة مناقشة المشروع ومستشار رئيس الجامعة لشئون الكهروميكانيكية.