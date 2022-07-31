إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على «صحراوي» الفيوم

شهد طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وقوع حادث مروّع، حيث انقلبت سيارة ميكروباص على الطريق، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، ما أسفر عن إصابة مستقلي السيارة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما هرعت سيارات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس اتجاه محافظة القاهرة، بالقرب من مدخل جرزا، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

إصابة 8 أشخاص في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص في الحادث، تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور

وجرى إزالة آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة والمسافرين من محافظات الصعيد إلى محافظة القاهرة بنطاق محافظة الفيوم، حيث جرى وضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

تحرير المحضر اللازم بالحادث

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.