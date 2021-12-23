ميكانيكي يخترع محركا يعمل بالهواء لإنتاج الكهرباء: يقدر يشغل مصنع وقطار «فيديو»

نجح في تنفيذ تجربته التي يحلم بها منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال عمل محرك يعمل بالهواء لتوليد الكهرباء، لتوفير الطاقة التقليدية واستغلال الهواء في توليد كهرباء، وبدأ في تنفيذ الفكرة في عدد من المصانع التي تحتاج طاقة كهربائية كبيرة للعمل بها، مطالبا الدولة بتبني المشروع الذي يهدف لاستغلال الطاقة النظيفة في الكهرباء.

تركي: ضغط الهواء ينتج الطاقة الكهربائية

«بدأت من أكثر من 10 سنين في تنفيذ الفكرة علي أرض الواقع والحمد نجحت وبدأت أعمل منها نماذج بتشتغل دلوقتي في أكثر من مصنع» بهذه الكلمات بدأ أحمد تركي الميكانيكي حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن الفكرة تعتمد على ضغط الهواء في توليد الطاقة الكهربائية بشكل مستمر وغير منقطع من خلال حركة ديناميكية لتوليد الكهرباء من ضغط الهواء.

تركي: المحرك يستطيع تشغيل مصانع عملاقة بدون أي تكلفة

وأضاف الميكانيكي المخترع، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المحرك الذي يعمل بالهواء قادر علي تشغيل مصانع عملاقة وموفر للكهرباء، قائلا «المصنع بيشتغل ببلاش ومش بيحتاج أي طاقة غير اللي موجودة في المحرك اللي بيشتغل بضغط الهواء»، موضحا أنه يعمل ميكانيكي وحول ورشته التي يعمل فيها إلي مصنع صغير لصناعة المحركات، مطالبا الدولة بالاستعانة بالفكرة وتنفيذها في كل مشروعاتها لتوفير الطاقة واستغلال ضغط الهواء.

ورفض «الميكانيكي المخترع» الإعلان عن سعر المحرك أو تكلفتة الفعلية، موضحا أن التكلفة أقل بكثير من الطاقة المختلفة التي يتم استخدامها في إنتاج الكهرباء، موضحا أن الفكرة قابلة للتنفيذ في مختلف المجالات ويمكن تنفيذها علي وسائل المواصلات، قائلا «ممكن تنفذ على كل وسائل النقل حتى القطارات»، موجها الشكر لكل من ساعده من أسرته وأصدقائه في المنوفية، في تنفيذ فكرة المحرك الذي يعمل بضغط الهواء وظهوره للنور.