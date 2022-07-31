«الصحة»: توسعة معهد ناصر بنسبة 150%.. يتردد عليه 200 ألف مواطن سنويا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة، بناءً على عرض الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة عليه، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات الحالية للمعهد، ورفع عدد الحضانات والأسرة العادية وفي الرعاية المركزة بالمستشفى، إذ يتردد على المعهد 200 ألف مواطن سنويا.

عبدالغفار: التطوير سينعكس بدوره على ما يجرى تقديمه للمواطنين

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التطوير الجديد الذي وجه الرئيس السيسي بالبدء فيه يشمل توسعة المباني بنسبة ستصل إلى 150% من السعة الحالية، ما سينعكس بدوره على ما يجري تقديمه للمواطنين.

عبدالغفار: الطفل ياسين مصاب بسرطان الدم الليمفاوي الحاد

وعلق متحدث الصحة على حالة الطفل ياسين، قائلًا: «الطفل ياسين والذي عاد لمصر مع فريق طبي مجهز من وزارة الصحة، مصاب بسرطان الدم الليمفاوي الحاد مع الانتشار في الجهاز العصبي المركزي، والوضع الصحي له غير مستقر، وتم وضع بروتوكول علاجي له بعد مخاطبة أسرته وزارة الهجرة، والتي قامت بالتنسيق مع الوزارة لنقل الطفل على طائرة خاصة».

وأوضح أن المرض قد أدى إلى تطور الحالة الخاصة بالطفل حتى وصل المرض إلى الجهاز العصبي المركزي له، ولذا فقد تم وضع بروتوكول علاجي ، الحالة ليست من الحالات السهلة، وهناك تأثير على شدة الوعي والجهاز العصبي والتنفس، ونقوم بكل الفحوصات المتعلقة بكل الأجهزة بالجسم لوضع بروتوكول علاجي له».