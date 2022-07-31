محافظ الحيزة يتابع أعمال تطوير أنفاق المشاة بكوبري عباس

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق المشاة للتسهيل على المواطنين المستخدمين لها وتوفير حرم آمن لهم أثناء عبور الطرق، وذلك خلال تفقده أعمال تطوير أنفاق مشاة كوبري عباس، والتي وجه خلالها الأجهزة المعنية في المحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمكتب الاستشاري لوضع مخطط شامل للنهوض الحضاري بالقطاع بالكامل، وما يتضمنه من أنفاق للمشاة ومسطحات خضراء وأرصفة.

صيانة ورفع كفاءة الحدائق

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن تشمل أعمال التطوير كافة المساحات الفضاء ومعالجة أعمال التدبيش وصيانة ورفع كفاءة الحدائق والأسوار وتوفير ساحات انتظار وتحسين مستوى النظافة بالشوارع المحيطة وتهذيب الأشجار وتطوير منظومة الإنارة والمرور لتحسين المظهر الجمالي، ومنع أي ممارسات عشوائية والقضاء على الإشغالات والتعديات.

توفير مساحات خضراء وممشى للمواطنين

كما أكد المحافظ على ضرورة أن يتم توفير أماكن للتنزه وتوفير مساحات خضراء وممشى للمواطنين المترددين على المنطقة بالمجان، إلى جانب إتاحة نقاط خدمية لاستثمارها في توفير مخصصات مالية للإنفاق على أعمال التطوير والصيانة.

رافق المحافظ خلال الجولة، رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الإسكان بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة.