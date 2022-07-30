تطوير حديقة شبين الكوم وكورنيش الباجور ضمن خطة «الإسكان» بالمنوفية

تنفذ مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية، خطة لتطوير وترميم بعض المنشآت الحكومية والعامة بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة العام الحالي 2022، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وكذا وزارة الصحة والطب البيطري بالمنوفية.

وقالت المهندسة نبيلة حسني، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية، إنه يجري العمل على ترميم وإنشاء عدة مشروعات بالمحافظة، والتي تشمل إنشاء وتطوير حديقة شبين الكوم «شارع مصر»، وإنشاء وتطوير كورنيش الباجور بطول حوالي 210 أمتار بمركز الباجور.

المنشآت الصحية ضمن خطة الإسكان

وأضافت وكيل وزارة الإسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يوجد تنسيق كبير بين مديريتي الإسكان والصحة بالمنوفية في المنشآت الحكومية داخل المحافظة خلال الخطة الحالية، والتي تشمل عملية توريد وتركيب مولد 1 ميجا بمستشفى حميات ميت خلف بمركز شبين الكوم، وتوريد وتركيب مصعد حميات طبلوها التابع لمستشفى تلا المركزي بمركز تلا، مشيرة أنه يوجد بعض الأعمال الجاري إنشائها وترميمها ترجع إلى خطة 2021 والمندرحة في خطة العام الماضي.

إنشاء وترميم مجازر

وتابعت وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، أنه يوجد مشروعات تحت الإنشاء والتعمير تابعة للطب البيطري تتمثل في ترميم مجزر قرية مليج بمركز شبين الكوم، وترميم مجزر هورين بمركز بركة السبع، كما سيتم إنشاء العنبر البحري بالبتانون التابعة لمركز شبين الكوم، مؤكدة أنه يتم العمل بشكل مستمر في الوقت الحالي حتى يتم الانتهاء من إنشاء وترميم جميع المنشآت الحكومية سواء التابعة للمحافظة أو الصحة أو الطب البيطري خلال الشهور المقبلة.