«تاج الدين»: سلالات أوميكرون الجديدة وراء ارتفاع إصابات كورونا في مصر والعالم

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تفاصيل الوضع الوبائي في مصر، إذ ذكر أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بكورونا، وبالرغم من أنها ليست سريعة أو مفرطة، إلا أن هناك زيادة وتصاعد في عدد الحالات، موضحًا أن معظم الإصابات في العالم كله بما فيها مصر في الوقت الحالي تأتي بسبب بعض المتحورات الفرعية من أوميكرون: «فيه متحورات فرعية من أوميكرون يتم تسميتها بالأرقام والحروف وليس بالأسماء، لكن أصلها هو أوميكرون، وهي وراء ارتفاع الإصابات».

غالبية الإصابات الآن ما بين بسيطة إلى متوسطة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على شاشة «ETC»، أن غالبية الإصابات الآن ما بين بسيطة إلى متوسطة، و98% من تلك الحالات تتلقى العلاج في المنزل، كما أن كافة الأدوية التي يتم استخدامها لهذه الحالات متوافرة بفضل الله وبفضل جهود القيادة السياسية، واستجابة الإصابات لتلك الأدوية واضحة للغاية، مشددًا على ضرروة ارتداء الكمامات والبعد عن الأماكن المزدحمة، فالوباء العالمي لا يزال موجودًا، ويتم رصد الأعداد في العالم كله، فالموجة موجودة في مصر وبالمنطقة والكثير من دول العالم.

الوباء لا يزال موجودًا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه قد يكون من المناسب للغاية في الوقت الحالي الاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية سواء عن طريق التباعد الاجتماعي أو الحصول على اللقاحات، موضحًا أن من يحتاج لجرعة تنشيطية من اللقاحات خاصة كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة عليه الحصول عليها طالما أن الوباء لا يزال موجودا عالميًا، وبالتالي فالكثيرين معرضين للإصابة بالفيروس طالما الوباء مستمر.

أعراض فيروس كورونا المستجد

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه حال شعور البعض بارتفاع درجات الحرارة أو سعال بسيط أو احتقان في الزور، أو رشح أو عطس، يجب عليه استشارة طبيب، واتباع الإجراءات الاحترازية، وكأنها كورونا تمامًا، إذ إن بعض الأعراض الخاصة بفيروس كورونا تتشابه مع الإنفلونزا الموسمية، خاصة أنها تصيب الجهاز التنفسي العلوي، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب حتى لا تحدث مضاعفات.