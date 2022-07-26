عوض تاج الدين: المثليون الأكثر إصابة بجدري القرود

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مختلف تمامًا عن فيروس جدري القرود، إذ لا يوجد تشابه بينهما حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تُسجل أي حالة إصابة واحدة بفيروس جدري القرود حتى الآن، لكن هناك احتراسا من هذا الفيروس ويتم العمل على مراقبته، فمصر طعمت كل المواطنين ضد جدري القرود في الثمانينات، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له، منذ قليل.

ظهور جدري القرود في 70 دولة حول العالم حتى الآن

وأضاف «تاج الدين»، أن أول دولة سجلت حالة إصابة بجدري القرود كانت المملكة المتحدة «بريطانيا»، كما أن الممارسات الجنسية غير الطبيعية سواء مثليين أو مزدوج هم الأكثر إصابة بجدري القرود، وبمجرد الإعلان عن المرض عالميًا، بدأت الدولة في أخذ احتياطات احترازية من أجل منع دخوله مصر، كما أن الأجهزة الطبية في مصر بدأت في مراقبة الحالات التي تأتي من الخارج، والحيوانات المنقولة إلى مصر من قبل الحجر الطبي، بعد ظهور جدري القرود في 70 دولة حول العالم حتى الآن.

الدولة المصرية تصدت لجائحة فيروس كورونا بكل قوة

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إلى أن الدولة المصرية تصدت لجائحة فيروس كورونا بكل قوة، إذ كان لدينا مخزون استراتيجي من الأجهزة والمعدات، وكان عدد أجهزة التنفس الصناعي ضخما جدا، والذي يستهلك كنا نوفر غيره، وتم إنشاء أول مستشفى ميداني بطب عين شمس لاستقبال المرضى، وهذه الأزمة أبرزت أن لدينا كيانا يساند ويدعم، فحتى الآن في دول في العالم حدث لها تخمة في اللقاحات، رغم أن الذين حصلوا على اللقاحات في إفريقيا كانوا 17% فقط، ولكن مصر وفرت كل اللقاحات.