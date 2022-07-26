عوض تاج الدين: طرح دواء كورونا بالصيدليات اليوم أو غدا.. سعره 400 جنيه

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية والوقائية، عن طرح الدواء المضاد للفيروسات «مونلوبيرافير» في الصيدليات اليوم أو غدًا، إذ سيكون بسعر 400 جنيه، لكن هذا العقار لا يتم أخذه إلا بوصفة وروشتة طبيب متخصص، لذا يرجى من كل المرضى الحصول عليه بوصفة طبية من أطباء الصدر، لأن هناك حالات ليست بحاجة إلى الحصول عليه، مؤكدًا أن هذا الدواء، يُعالج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

99% من الحالات المصابة تعالج بالمنازل

أضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوضع الوبائي في مصر عن فيروس كورونا المستجد، يُشير إلى أنه ليس هناك زيادات مطردة أو حادة، ويتم السيطرة على معظم الحالات، لا سيما وأن 99% من الحالات المصابة تعالج بالمنازل، وبذلك يكون علاج فيروس كورونا متوفرا في الصيدليات قريبا، وفي حالات تحتاج هذا الدواء وحالات أخرى لا تحتاج هذا الدواء، و لا يصرف الا بوصفة طبية من الطبيب وخطر في حال اخذه بدون وصفة طبيب.

الجدري اختفى عالميا منذ سنوات

أوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مرض الجدري اختفى عالميا منذ سنوات، ومصر طعمت كل المواطنين ضد الجدري في الثمانينيات، ورغم اختفاء المرض إلا أن هناك جدري موجودا بالقردة في وسط وغرب أفريقيا، وانتقل المرض إلى أوروبا، والمملكة المتحدة «بريطانيا» سجلت إصابات بفيروس جدري القرود، ومنذ أن تم تسجيل المرض عالميا مؤخرا، لجأنا إلى تطبيق إجراءات احترازية والحجر الطبي البيطري والبشري يمارسان الإجراءات الاحترازية، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالة في مصر.