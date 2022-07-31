ضائقة مالية وقتل بالخطأ وحرق سيارته.. أزمات في حياة نادر أبو الليف

عانى المطرب نادر أبو الليف من أزمة تنفسية تسببت في ضعف عضلة القلب، ولم يملك الأموال الخاصة بعلاجه ما عرضه لأزمة كبيرة، وهو ما جعله يعرب عن استياءه الشديد، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث لجأ إلى بعض أصدقائه لاقتراض مبلغ علاجه، إذ احتجزه المستشفى عليه حتى سدد المبلغ بالكامل. وفي هذا التقرير ترصد «الوطن» بعض الأزمات التي مرّ بها أبو الليف:

اشتعال السيارة

أعلن الفنان نادر أبو الليف نجاته وأولاده وزوجته من الموت، بعدما نشبت النيران في سيارته، حيث شارك منشورا عبر «فيس بوك»، أكد فيه أن السيارة احترقت بسبب ما اعتبره «العين والحسد والقر».

أزمة مع أيمن بهجت قمر

انتقد المطرب نادر أبو الليف، الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، حيث احتدم الصراع بينهما ودخلا في مشادات كلامية عبر منصات السوشيال ميديا، رغم أنهما قريبان من الدرجة الأولى، حيث اتهم أبو الليف أيمن بهجت قمر بالتقصير في حقه، ورد عليه الأخير مطالبًا بالكف عن توجيه الإساءة له.

وكتب نادر أبوالليف، منشورا هاجم فيه أيمن بهجت قمر، رغم أنه ابن اخته، وقال إنه «يستفزه لكي يتكلم»: «عمّال بقول إنه في مقام ابني وأنا اللي مربيه وأنا خاله وأنا الكبير وساكت، هقول حاجة واحدة فقط لا غير علشان الدنيا كلها تعرف وتفهم ومش هتكلم تاني».

تصالح في قضية قتل بالخطأ

في عام 2017، حُكم على أبو الليف مؤخرا بالحبس عامين وغرامة 5000 جنيه بسبب القتل الخطأ للطفل سائق عربة «كارو»، حيث أعلن أبو الليف انتهاء المنازعة مع أهالي القتيل، بعدما تدخل لاعب كرة القدم أحمد حسن، بالصلح بينه وبين والد الطفل، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث أكد أنّ الخلاف بينه وعائلة الطفل المتوفي انتهى تماما والحمد لله على ذلك.

أزمة صحية على الهواء

تعرض أبو الليف، لأزمة صحية على الهواء، وذلك في مايو 2017، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، حيث سقط على الأرض أثناء حواره، ومنحه مقدم البرنامج «زجاجة مياه».

الانفصال عن علا رامي

اعتذر «أبو الليف» اعتذارا للفنان مجدي صبحي مدير المسرح العائم، إذ نشرت بعض المواقع الإخبارية أخبارا تفيد بأنه اتهم «صبحي» بالنصب عليه في مستحقاته المالية، وبالتالي، فإن هذا الأمر عرض 15 ليلة من مسرحية "حوش بديعة" دون عقد رسمي، حيث صرح لـ«الوطن»، بأنه يكن كل الاحترام والتقدير للفنان مجدي صبحي لأنه رجل له تاريخه وقيمته الفنية، مشددًا على أن ما حدث مجرد سوء تفاهم بين الطرفين.