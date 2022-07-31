البنك الأهلي: نتواجد في أهم أسواق المال.. وفرع جديد لنا بجنوب السودان

قال هشام السفطي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري، إن البنك متواجد في نيويورك وشنغهاي وبريطانيا والسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا والإمارات، وفي القريب العاجل سيتواجد البنك في المملكة العربية السعودية، موضحًا أن البنك الأهلي يتواجد في أهم أسواق المال حول العالم في الوقت الحالي، وبعض الدول المهمة في المنطقة مثل جنوب إفريقيا التي تُعد أكبر اقتصاد في القارة السمراء.

توفير الخدمة المصرفية لعملاء الأهلي خارج مصر

وأضاف «السفطي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن البنك الأهلي يعمل على توفير الخدمة المصرفية لعملائه خارج مصر، كما أن البنك الأهلي يتعامل خارج مصر مع الشركات، ولا يقدم خدمات مصرفية للأفراد، مشيرًا إلى أن البنك من الممكن أن يقدم خدماته للأفراد خارج مصر من الناحية النظرية، إذ يقوم بتحديد خدماته وفقًا لكل سوق.

افتتاح فرع جديد للبنك الأهلي خارج المصري

وتابع رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري: «لو أنا موجود في بريطانيا صعب أقدم خدمات تنافس البنوك المصرفية في بريطانيا في خدمة الأفراد»، موضحًا أن البنك الأهلي اختار جنوب السودان لافتتاح فرع جديد خارج مصر، لأن «جوبا دولة بكر»، خلاف أن البنوك في جنوب السودان غير فعالة، ولذلك يستطيع البنك الأهلي المصري المنافسة والتواجد بشكل قوي.

عملاء للبنك لديهم حجم أعمال كثيرة في أمريكا والصين

وأوضح أن العامل المشترك في توسع البنك الأهلي المصري في الخارج هو خدمة عملاء البنك، خاصة وأن هناك عملاء للبنك لديهم حجم أعمال كثيرة في أمريكا والصين، خلاف أن كلا البلدين من أهم المراكز المالية العالمية، ولذلك تم إنشاء فروع في هذه البلاد، كما أن مكتب التمثيل الخاص بالبنك الأهلي في الخارج لا يستطيع أن يقدم أعمال مصرفية، ولكنه يساعد على زيادة التجارة البينية بين البلدين، وزيادة التعاملات مع البنوك في الدول الخارجية.