احصل على 1000 جنيه في الشهر من البنك الأهلي.. اعرف إزاي

يتساءل الكثير من المواطنين عن أفضل طريقة للحصول على عائد ربح شهري ومكسب مادي من خلال ادخار أموالهم في العديد من الطرق، وتُعد الشهادات الادخارية إحدى أهم هذه الطرق التي تعطي للمواطن الفرصة في الحصول على عائد دوري شهريًا لمدة زمن الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات عائد ثابت يُصرف شهريا

وأعلن البنك الأهلي المصري عن الشهادة الخماسية وهي شهادة ذات عائد ثابت يصرف شهريًا، ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتميز تلك الشهادة بثبات العائد طوال مدة الشهادة، كما يبدأ احتساب العائد من الشهر التالي من شراء الشراء.

وأضاف البنك عبر الموقع الإلكتروني التابع له، أن عائد الشهادة الشهري يصل إلى 12.25% سنويا، حيث يحصل المواطن الذي اشترى الشهادة بمبلغ 100 ألف جنيه على أكثر من 1000 جنيه بشكل شهري لمدة 5 سنوات من خلال وضعه لهذه الأموال في البنك الأهلي، كما يمكن الحصول عليها مجمعة بشكل سنوي أو شهريًا.

وتتميز الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري أنها تتيح للعميل الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات الائتمان، ولكن لا يمكن استرداد أو فك الشهادة قبل مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ولكن يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

يوفر البنك الأهلي عددًا من القروض الشخصية بضمان تحويل المرتب

ومن ناحية أخرى، يوفر البنك الأهلي عددًا من القروض الشخصية بضمان تحويل المرتب، دون الحاجة إلى أي ضمان آخر، ومنها قرض البنك الأهلي بضمان المرتب الذي يتح للموظفين على أن تصل قيمة القرض في تلك الحالة بحد أقصى إلى 200 ألف جنيه ويتم سدادها حتى 4 سنوات.