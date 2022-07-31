ضبط صاحب عقار الشرابية المنهار المتسبب في وفاة سيدة وابنيها

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صاحب العقار المنهار بمنطقة الشرابية، لاتهامه بالإهمال والتسبب في وفاة 3 أشخاص، وهم سيدة تدعى أم وليد، وابنتها وابنة نجلها، ولقيامه بأعمال محاولة بناء طابق رابع للعقار المنهار، ما تسبب في انهيار سقف العقار.

بلاغ بالواقعة

بداية الواقعة، كانت الساعة تشير عقاربها إلى السادسة مساء اليوم، تلقت غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بانهيار سقف شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الشرابية، ما أدى إلى وفاة سيدة و2 من أبناءها.

انهيار سقف الأول

وبحسب التحريات، أكدت أن صاحب شقة بالدور التاني يجري بعض التجهيزات في الوحدة السكنية الخاصة به، ما أدى إلى انهيار سقف الدور الأول.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشكيل فريق بمعاينة انهيار المنزل، الذي تسبب في وفاة 3 أشخاص، وأمرت بنقل جثث الضحايا إلى مصلحة الطب الشرعي تحت تصرفها، فيما أمرت جهات التحقيق بالشرابية، بانتداب الطبيب الشرعي وعرض جثث الضحايا عليه لإعداد تقرير الصفة التشريحة وتحديد سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثث عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي.