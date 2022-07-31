الاستماع لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة بـ«إقليمي منشأة القناطر»

بدأت جهات التحقيق في الجيزة، في الاستماع لأقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين الـ7 الذين تعرضوا لحادث سير إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 أسفل الطريق الإقليمي بمنطقة منشأة القناطر، تسبب في إصابتهم وجرى نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

جهات التحقيق تطلب تقرير تحليل المخدرات للسائق

كما طلبت التقرير الخاص بتحليل المواد المخدرة الخاص بالسائق؛ لبيان ما إن كان وقت وقوع الحادث تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، انتدبت لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارة الملاكي المتسببة في الحادث.

الاستماع لأقوال شهود العيان

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان وقوع الحادث، تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسبابه، واستدعت عددًا من شهود العيان الذين توافقت ظروف تواجدهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال تلك الواقعة، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها للتعرف على الظروف والملابسات، وطلبت جهات التحقيق تقارير الحالة الصحية الخاصة بالمصابين للاطلاع عليها.

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 أسفل الطريق الإقليمي بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود 7 مصابين جرى نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بالأوناش وفرقة من رجال المرور فور تلقيها البلاغ، لرفع آثار الحادث وإزالة الحطام الناتج عن التصادم، وتسيير حركة المرور وعودتها لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت جراء وقوع الحادث.

تحريات المباحث: السرعة الزائدة تسببت في انقلاب السيارة

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث، أن سبب وقوع الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة مع تجاوزه السرعة المحددة للسير على الطريق الأمر الذي تسبب في فقدانه السيطرة على طارة القيادة وانقلاب السيارة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات في الواقعة.