جهود مكثفة لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في الرياح التوفيقي بطوخ

تكثف قوات الحماية المدينة بمحافظة القليوبية جهودها لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في الرياح التوفيقي بمدينة طوخ، وحرُر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدفع بفرق الإنقاذ

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ، يفيد غرق شاب بقرية العمار، وعلى الفور انتقل المقدم محمد فتحي رئيس المباحث، وتبين غرق شاب يدعى «مؤمن »، 17 سنة، ومقيم بقرية كفر عابد مركز طوخ.

وتم إخطار الحماية المدينة التي دفعت بعدد من فرق الإنقاذ، وجاري البحث عن الغريق، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

وفي سياق آخر، لقي شخص في وقت سابق مصرعه على يد شقيقه العامل بمحل قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك خلال حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض، وطعن خلالها المتهم شقيقه بقطعة زجاج مكسور، ونُقل المصاب لأحد المستشفيات الخاصة، ولقي مصرعه خلال محاولة إسعافه.

وتمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بدائرة القسم، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفى خلال محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من «أ ه م»، 34 سنة، من ذوي الهمم (أصم وأبكم)، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وجرى نقله للمستشفى وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وشقيقه «م ه م»، 29 سنة، عامل بمحل قطع غيار سيارات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمان دائرة القسم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه باستخدام قطعة زجاج مكسور، وذلك بسبب خلافات عائلية.

وجرى التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.