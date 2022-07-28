تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في منطقة القليوبية الأزهرية

مع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في محافظة القليوبية، بدأت الإدارة المركزية للأزهر في القليوبية برئاسة الشيخ سعيد عبدالغفار تجهيز مقرات تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، من خلال إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة برئاسة مني عجمي مدير عام الإدارة، والتي من المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل الموافق 1 أغسطس، على أن يستمر تلقي طلب التظلمات حتى 31 أغسطس.

وتستعرض «الوطن» استعدادات منطقة القليوبية؛ لاستقبال تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 لطلاب المحافظة ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

7 مقرات لطعون وتظلمات الثانوية الأزهرية بالقليوبية

وأكدت منى عجمي مدير عام إدارة الكمبيوتر التعليمي في منطقة القليوبية الأزهرية، تخصيص 7 مقرات في كل إدارة تعليمية أزهرية، تم تزويد كل إدارة بجهازين كمبيوتر أساسيين وثالث احتياطي؛ لاستقبال الطلاب اعتبارا من أول أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر 31 أغسطس، وفق تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية والخاصة بتظلمات، وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022؛ لتسجيل الطلاب على المنظومة الإلكترونية للتظلمات، وتلقي الرسوم في الفترة المحددة، ووفق التعليمات الصادرة في هذا الشان مع مراعاة الإجراءات الإجترازية لمواجهة فيروس كورونا وتخفيفا على الطلاب في مختلف الإدارات التابعة لمنطقة القليوبية الأزهرية، مع دفع الرسوم المطلوبة لكل مادة تظلم، والتي تصل 100 جنيه للمادة الواحدة.

لجنة بكل إدارة تعليمية لاستقبال تظلمات وطعون الثانوية الأزهرية

أوضحت عجمي لـ«الوطن»، أن لجنة استقبال تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في إدارات القليوبية الـ7 تتكون من أخصائي مسؤول حاسب آلي والجهات الإدارية المعاونة؛ لتنظيم سداد الرسوم تكون مهمتها استقبال الطلاب وتسجيل التظلمات والطعون لهم على المنظومة الرقمية، وإعطاء الطلاب كود التظلم لمتابعة النتيجة فور إعلانها بحد أقصى 15 يوما من تلقى الطلب يتم خلالها إبلاغ الطالب بنتيجة تظلمه.