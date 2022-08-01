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حرائق غابات كاليفورنيا تتسع وتتسبب في إخلاء 500 منزل

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أ ش أ
02:08 ص | الإثنين 01 أغسطس 2022
حرائق غابات كاليفورنيا

حرائق غابات كاليفورنيا

تزايد معدل انتشار حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من حدود الولاية مع جارتها أوريجون، ما جعلها تخرج عن نطاق السيطرة اليوم الأحد.

لوس أنجلوس تايمز: الحرائق تسببت في تدمير عشرات الهكتارات

وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، أن الحرائق تسببت في تدمير عشرات الهكتارات، ودفعت السلطات لإصدار أوامر بإخلاء التجمعات السكنية القريبة، لتشمل ما لا يقل عن 500 منزل بالمناطق السكنية القريبة من الحرائق.

وقدرت خدمة حماية الغابات الأمريكية أن الحريق قد أتى على 51468 هكتارًا حتى صباح اليوم، فيما لم تتمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة عليها.

إعلان حالة الطوارئ بسبب آثار حرائق غابات كاليفورنيا

وكان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، أعلن أمس حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو بسبب آثار حريق ماكيني؛ حيث اندمج حريقان إضافيان في المقاطعة، وأتيا على ما بين 100 إلى 150 هكتارًا.

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بقلم أ ش أ