هالة صدقي تحيي الذكري السنوية الثالثة لوفاة والدتها بكلمات مؤثرة: أجمل عروسة

أحيت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الذكري السنوية الثالثة لوفاة والدتها.

ونشرت هالة صدقي صورة لوالدتها، وعلقت عليها قائلة: «الذكرى السنوية الثالثة لأجمل عروسة، أمي الغالية الحبيبة، الله يرحمك يا أجمل أم، بحبك».

هالة صدقي تشارك في رمضان 2022

وشاركت الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، حيث جسدت دور «ميسون» الصديقة المقربة لـ«فاتن» والسند لها في جميع مشكلاتها مع طليقها والداعم لها طوال المسلسل .

أمل فاتن حربي

وتناول مسلسل فاتن أمل حربي قضية المرأة عقب الانفصال عن زوجها والمشاكل التي تقع بها في محكمة الأسرة لاسترداد حقوقها وحقوق أولادها من خلال شخصية فاتن التي تسعي طوال المسلسل لأخذ حقها وعدم الخضوع لاستبداد زوجها.

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، والعمل الفني من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.