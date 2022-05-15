هالة صدقي: تغيير القانون كان الهدف الرئيسي من فاتن أمل حربي

قالت الفنانة هالة صدقي، إن نجاح مسلسل فاتن أمل حربي، يكمن في قانون الأحوال الشخصية، معربة عن فخرها لاستجابة الرئيس وتوجيهه، بسرعة تغيير قانون الأحوال الشخصية، موجهة الشكر له.

هالة صدقي: تغيير القانون كان هو الهدف الرئيسي من المسلسل

أضافت أن تغيير القانون كان هو الهدف الرئيسي من المسلسل، أما الهدف الثاني، أشارت هالة صدقي في مداخلة هاتفية لقناة الحياة، أنه مناصرة وإنصاف السيدة المصرية، ونقل معاناة المرأة في مصر والوطن العربي، من خلال المسلسل، مؤكدة أن المسلسل كان يرصد معاناة المرأة في مصر في أكثر من نموذج وليس فاتن فقط.

ولفتت إلى أنه يوجد أكثر من نموذج آخر، تأثرت بهم في المسلسل، منهم السيدة التي اتهمها بالزنا، وهي لم تكن تصدق ذلك الأمر، لأنه حبيبها وزوجها، فكان المشهد من المشاهد المؤثرة، خاصة وقت مواجهتها بزوجها وهو يتهمها بالزور، بالإضافة إلى مشهد السيدة التي ذهبت إلى القاضي، وتقول له إنها تسرق من أجل إطعام أولادها، وقالت هالة أنها ترى أن هذان المشهدان، أثرا بها بشكل كبيرا للغاية.

هالة صدقي: مسلسل فاتن أمل حربي «مش ضد الرجل»

وأضافت هالة، أن المسلسل لم يكن ضد الرجل، وكان به عدد كبير من الرجال المحترمين، وأن المسلسل عرض وجهات النظر كلها، مشيرة إلى أنه يوجد في المجتمع نساء قويات، وأنها تقول ذلك لأنها عادلة وتحب العدل، لكن الرجل من الممكن أن يستحمل على عكس السيدة.