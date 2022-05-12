هالة صدقي: شخصيتي في مسلسل «فاتن أمل حربي» لم تأخذ حقها

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، لافتة إلى أنه عندما عرض عليها الدور كان هناك بعض التعديلات في الشخصية، كانت لا بد أن تعدل، لكن ضيق الوقت منع هذه التعديلات، لقرب موعد عرض المسلسل؛ لأنه كان متزامنا مع السباق الرمضاني، فلذلك لم تحصل «ميسون» على حقها.

هالة صدقي: راضية عن فاتن أمل حربي

وقالت «صدقي» خلال مداخلة ببرنامج «لايت شو» على قناة الحياة، أن شخصية «ميسون» كان لها خطا من المفترض كان يكتب، لكن ضيق الوقت هو الذي منع ذلك، ووجدوا أن القضية الرئيسية التي كان لا بد من التركيز عليها هي «فاتن أمل حربي»، مؤكدة أن النتيجة كانت مقنعة ومرضية، وذلك أهم شيء.

وعن نقاط التشابه والاختلاف بين هالة صدقي وشخصية ميسون، التي تلعبها في المسلسل، قالت الفنانة: «ميسون مع أصدقائها تشبه هالة بنسبة 100%.. أنا مع أصحابي زي ميسون، لكن ميسون مش شبه هالة في حاجات كتير، ومنها إنها مش عارفة تاخد قرار في حياتها، الشخصية ملهاش أبعاد كتير أوي، وكن الخط الرئيسي ليها أنها صاحبة صاحبتها وموجوعة لوحدها».

نجاح شخصية هالة صدقي

ولفتت هالة صدقي إلى أن نجاح الشخصية يرجع لأن العديد من الأشخاص يفتقدون الصداقة الحقيقية، والناس الطيبة والحسنة، مشددة على أن الكثيرين تمنوا وجود في حياتهم شخصية ميسون السند والصديق، وكانت أخت لصديقتها، وذلك لا يوجد في الحقيقة كثيرا، منوهة إلى أنه في الحقيقة يوجد أشقاء يختلفون وبينهم قضايا.