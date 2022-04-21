هالة صدقي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل فاتن أمل حربي رغم أزمتها الصحية

أعلنت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضها لأزمة صحية، ورغم ذلك أكدت استمرار تصوير مشاهدها في مسلسل فاتن أمل حربي.

ونشرت هالة صدقي مقطع فيديو لها في أثناء وضع «المكياج» قبل التصوير، وقالت خلال الفيديو: «الطقوس الصباحية ليا أصحى بدري 6 الصبح أعمل مكياج وأنا مزكمة وعندي جيوب أنفية».

مسلسل فاتن أمل حربي

وتجسد هالة صدقي خلال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، دور«ميسون» الصديقة المقربة لـ«فاتن» والسند لها في جميع مشكلاتها مع طليقها.

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، والعمل الفني من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

ويتناول مسلسل فاتن أمل حربي قضية المرأة عقب الانفصال عن زوجها والمشاكل التي تقع بها في محكمة الأسرة لاسترداد حقوقها وحقوق أولادها.

هالة صدقي: هدف الفن تغيير المفاهيم الخطأ

وفي لقاء تليفزيوني أعلنت الفنانة هالة صدقي سعادتها بمشاركتها في مسلسل فاتن أمل حربي.

مضيفة أن أمنيتها أن يحدث المسلسل تغييرات في التشريعات، وضربت مثلًا بما حدث بعد عرض فيلم «أريد حلا».

وتابعت قائلة: «رسالة الفن الحقيقية هي إننا نغير في مجتمعنا اللي عايشين فيه بعض المفاهيم الخطأ».