مجاميع الفنانين في الثانوية العامة.. «أحمد فهمي دحيح وكرارة وحلمي عدوا بالعافية»

اقترب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، إذ كان لفناني مصر ذكريات معها، فمنهم من وُفق في الحصول على نسبة نجاح عالية، ومنهم من لم يُوفق، وفي هذا التقرير نرصد أبرز مجاميع الفنانين في الثانوية العامة.

محمد محسن

أكد الفنان محمد محسن، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، ببرنامج معكم، أنه كان مجتهدا في دروسه، قائلًا: «كنت بحوش من مصروفي عشان حفلات في دار الأوبرا أو المسرح أو السينما، وحصلت على نسبة نجاح 94.5% في الصف الثالث الثانوي والتحقت بكلية الهندسة».

الفنان أحمد فهمي

وحصل الفنان أحمد فهمي شقيق الفنان كريم فهمي على 99.9% في الثانوية العامة، وهو ما أعلنه خلال حواره مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس عبر شاشة CBC، موضحًا: «والدتي كانت مهتمة بالتعليم، وكانت تتعامل معي منذ الصف الرابع الابتدائي على أنها سنة شهادة، وكانت تجبرني على المذاكرة، وكنت شاطر جدا، وعيل شقي وسو في المدرسة».

محمد هنيدي

من جانبه، أكد الفنان محمد هنيدي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، أن تجربته في في الثانوية العامة كانت غريبة بعض الشيء، حيث التحق بمدرسة الثانوية الرياضية في استاد القاهرة، وبقي فيها طيلة الصف الأول الثانوي، حيث كان لاعب كرة قدم في نادي الزمالك، وحصل على 57.5% في الثانوية العامة، لكنه يرى أنّ هذا المجموع كان عادلا للغاية، وبعدها التحق بكلية الحقوق التي فُصل منها بسبب إهماله للدراسة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

خالد أنور

الفنان خالد أنور كان مجتهدا في الدراسة، حتى الثانوية العامة، عندما قرر الانضمام إلى فريق المسرح بالمدرسة، وحتى الصف الثالث الإعدادي كان يحلم بأن يصبح مهندسا.

وصرح، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، بأن نسب نجاحه في الثانوية تأثرت بالسلب بسبب نشاطه المسرحي، حتى حصل على 65%، بعدما كان من الأوائل طيلة المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

أحمد حلمي

الفنان أحمد حلمي رسب في الثانوية العامة 3 مرات، وفي ذلك يقول خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس: «تجربتي في الثانوية العامة كانت مريرة، عدت 3 سنين، وكان عندي أسباب لأني كنت في السعودية، وكنا ندرس مادة الرياضيات، ورجعت مصر في الصف الثاني الثانوي، ولم يكن هناك رياضة حديثة مثل التي ندرسها في السعودية، لكننا كنا ندرس الرياضة التقليدية، وكنت أعتقد أننا ندرس في نفس المنهج، ولكن بعد سنتين من الرسوب اكتشفت إننا مش في نفس المنهج، وفضلت أسقط لحد ما خرجت من المدرسة وبقيت منازل».

ووفقا لما كتبه في مذكراته تحت عنوان "28 حرف"، فقد حصل في أول سنة على على مجموع 3%، وثاني سنة 23%، وثالث سنة حصل على مجموع 50%.

نجلاء بدر

وفي حوارها مع الفنان أشرف عبدالباقي، مقدم برنامج عيش الليلة، الذي كان يعرض عبر شاشة DMC، أكدت أنها لم تكن مهتمة بدروسها، حتى أنها بدأت تذاكر في أخر شهر من الثانوية، ونجحت في الحصول على 92%: «أنا كنت فاشلة جدا في الثانوية العامة ونجحت ببركة دعاء الوالدين، هو شهر أذاكره وكان كل المدرسين مكنوش يتوقعوا أنجح، وحصلت على 92%، ولم أكن أتخيل أن التحق بكلية الإعلام، وشقيقي كان يقول لي أخرك كلية تجارة أو معهد».

كارمن سليمان

شاركت كارمن سليمان في مسابقة أراب أيدول عندما كانت في الثانوية العامة، وحصلت على مجموع 87 %، وكتبت نتيجتها عبر حسابها الشخصي على موقع السوشيال ميديا «فيس بوك».

ريهام عبدالغفور

حصلت الفنانة ريهام عبدالغفور على 87% في الثانوية العامة والتحقت بكلية التجارة، لكنها اعترفت، بأنها رسبت العام الذي سبق نجاحها، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها تصارح أبنائها بما حدث: «أنا صريحة مع أولادي وابني الكبير صاحبي وبقوله أرجوك متبقاش زيي، لكن شكل ابني الصغير هيورثني في الموضوع ده».

أمير كرارة

رسب الفنان أمير كرارة 8 سنوات في الثانوية العامة، وفي السنة التاسعة نجح فيها بمجموع 52%، مشيرًا إلى أنه كان الثاني على المدرسة، التي وصفها بأنها «مدرسة لم ينجح أحد»، وكان ذلك بفضل «التفوق الرياضي».

ياسمين صبري

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، أنها حصلت 73%، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية القصص القصيرة.