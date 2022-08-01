سوري يقتل والده في فرنسا.. ونوم سائق يسفر عن مصرع 4 على الأقل في بوليفيا

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث تنوعت ما بين حادث طعن شهدته مدينة «ميتز» الفرنسية، ما أسفر عن مقتل شخص سوري، وحادث مروري في بيرو أسفر عن مصرع 16 شخصا بينهم أطفال.

إصابة 5 أشخاص بجروح

وفي «ميتز» الواقعة شمال شرق فرنسا، طعن شاب سوري «24 عاما»، يعاني مرضا نفسيا «الفصام»، والده «57 عاما» حتى الموت، كما أصاب الجاني، إخوته الخمسة بجروح، وقالت سلطات المنطقة، إن الشاب قتل والده بسلاح أبيض، فيما أوضحت النيابة المكلفة بالتحقيق، أن التحقيقات ما زالت جارية.

وفي بوليفيا، لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 10 آخرين على الأقل، في حادث مروري في بوليفيا، وقالت السلطات البوليفية، إن الحادث وقع في القطاع المعروف باسم «إليبانا» على طريق «لاباز - أبولو» السريع.

من جانبه، قال أحد الناجين لوسائل إعلام محلية إن الحادث نجم على الأرجح عن قلة نوم سائق الحافلة.

الحافلة كانت تقل مزارعين ذاهبين للعمل

وفي بيرو، لقي 16 شخصا بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب شخص واحد، أمس الأول السبت، جراء سقوط حافلة صغيرة في هاوية سحيقة عمقها 200 متر بين مدينتي مازاماري وبويرتو أوكوبا في منطقة جونين في الأدغال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحوادث السير المميتة أمر شائع في بيرو، فيما ذكرت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، إن حوادث الطرق، أسفرت في عام 2017 عن مصرع أكثر من 2700 شخص.

وقال متحدث باسم مركز «شرطة مازاماري» لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، إن الحافلة كانت تقل مزارعين ذاهبين للعمل، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وفي نوفمبر الماضي، لقى 10 أشخاص مصرعهم، جراء خروج حافلة صغيرة عن الطريق في أحد الأدغال الواقعة شمال بيرو، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.