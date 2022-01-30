مصرع 11 شخصا جراء سقوط حافلة ركاب من طريق جبلي في بوليفيا

لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرين، جراء سقوط حافلة ركاب من طريق جبلي في مقاطعة كوتشابامبا البوليفية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عدد القتلى مرشح للارتفاع

من جانبه، قال مدير إدارة شرطة مرور كوتشابامبا، رينزو ميركادو، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لأن بعض الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة للغاية.

من جانبها، أوضحت صحيفة «كوريو ديل سور» البوليفية، أنه وفقا للبيانات الأولية من الشرطة، وقع الحادث فجرا، فيما قالت مصادر إن الحافلة التابعة لاتحاد «كامي 16 يوليو» سقطت من سفح الجبل وكانت تقل موظفي شركة «كامي» للتعدين.

وفي سياق متصل، قالت تقارير إعلامية، إن بين الركاب مدراء تنفيذيون في الشركة.

ووفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها الإنجليزية، أن «كامي» هو مركز تعدين يقع في مقاطعة أيوبايا الأنديزية، في شمالي غرب مقاطعة كوتشابامبا.