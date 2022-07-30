تنسيق الجامعات 2022.. انتهاء تسجيل اختبارات القدرات 6 أغسطس المقبل

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع تنسيق الجامعات 2022، أن التسجيل لاختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارت بجانب تحقيق الحد الأدنى للقبول، سينتهي يوم السبت المقبل، الموافق 6 أغسطس المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لا نية لمد التسجيل لـ اختبارات القدرات 2022

وأوضح المشرف على تنسيق الجامعات 2022، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد نية حتى الآن، لمد فترة التسجيل لاختبارات القدرات 2022، بعد الموعد المحدد.

وناشد طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بعدد من الكليات التي لها اختبارات قدرات، سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لحجز الموعد لأداء الاختبارات، حتى لا تتقلص فرص التحاقهم بعدد من الكليات، مؤكدا أن الكليات تواصل استقبال الطلاب المسجيلن لأداء الاختبارات، موضحا أن إجمالي عدد المسجلين حتى صباح اليوم بلغ 135 ألفا، منوها إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال الفترة المحددة للتسجيل.

الجولة الثالثة لاختبارات القبول للجامعات الأهلية تنطلق الاثنين

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية الجديدة ورئيس القطاع الهندسي بـ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الجولة الثالثة لاختبارات القبول للجامعات الأهلية ستنطلق بعد غد الاثنين، وفقا لتوجيهات «الأعلى للجامعات» مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الاختبارات ستكون بين الحضور للجامعات أو عن بعد.

وأضاف «شعيرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات أنهت استعداداتها لاختبارات القبول بالكليات، موضحا أنها شرط أساسي للالتحاق، بجانب تحقيق الحد الأدنى للقبول، وفقا لتنسيق الجامعات.