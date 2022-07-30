«الجزار»: مصر ستنظم مؤتمر الإسكان العربي السابع بمشاركة 22 دولة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة»، والذي يُعقد على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل بفندق سانت ريجيس الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

طرح رؤية عربية مشتركة لمواجهة تحديات العمران

وأضاف «الجزار»، أنه من المقرر أن يطرح المؤتمر رؤى عربية مشتركة لمواجهة تحديات العمران الحالية والمستقبلية في الوطن العربي، ويساهم في وضع حلول مبتكرة، وآليات فعَّالة ويبرز التجارب والمشروعات الرائدة في مجال المدن الذكية، والمستدامة تحقيقاً لجودة الحياة.

محاور المؤتمر

من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، محاور المؤتمر، موضحة أن المحور الأول والثاني يتمثلان في المدن الذكية والمدن المستدامة، بينما يتمثل المحوران الثالث والرابع، في جودة الحياة والتجارب الإقليمية والعالمية، بجانب تنظيم معرض ضمن فعاليات المؤتمر.

ولفتت «هاشم» إلى أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن 22 دولة، و 1200 مشترك، و50 جهة مشاركة.

وقالت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن الجهات المنظمة للمؤتمر هي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب – جامعة الدولة العربية.