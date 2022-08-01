بدء السنة المائية الجديدة اليوم.. والري تتابع الأمطار في هضبة أثيوبيا

تبدأ اليوم الأول من أغسطس السنة المائية الجديدة 2022- 2023، والتي يتم فيها الاستعداد لاستقبال فيضان العام المائي الجديد، وحساب موارد المياه والمنصرف منها خلال العام المائي السابق 2021-2022.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات وزارة الري

كما يشهد بدء العام المائي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات وزارة الري لاستقبال العام الجديد، ونرصد في النقاط التالية أهم المعلومات عن السنة المائية وفقًا لوزارة الموارد المائية والري.

- تبدأ السنة المائية في الأول من شهر أغسطس من كل عام وهو الوقت الذي يتزامن مع وصول بشائر الفيضان من مياه نهر النيل لبحيرة ناصر جنوب مصر.

- يبدأ العام المائي في دولة السودان في الخامس عشر من يوليو من الشهر الماضي.

- أعلنت وزارة الموارد المائية والري الانتهاء من أعمال صيانة منشآت السد العالي وخزان أسوان والتي بدأت في مايو الماضي وتم الانتهاء منها نهاية الشهر الماضي.

- وفقاً لاتفاقية المياه الموقعة بين مصر والسودان لعام 1959 تتابع «الهيئة الفنية المشتركة للبلدين»، تصرفات المياه من السدود السودانية والمصرية وتراقب فيضان النيل في الهضبة الأثيوبية وهضبة البحيرات ومجرى النيل.

- من جانبها تتابع وزارة الموارد المائية المصرية صور الأقمار الصناعية لهطول الأمطار على الهضبة الأثيوبية من خلال مركز التنبؤ بفيضان النيل، كذلك تتابع تقارير الأحوال الجوية وما يسقط على السودان من أمطار.

- يتولى قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري عبر محطات قياس الفيضان في مصر والسودان، قراءة مقياس النيل باستخدام وسائل تقليدية وأخرى حديثة لضمان التأكد من بيانات نهر النيل.

- في مصر أعلنت وزارة الموارد المائية والري رفع حالة الطوارئ بين أجهزة الوزارة، لمتابعة الفيضان والتأكد من جاهزية الجسور ومحطات رفع المياه وخطوط التغذية الكهربائية وتواجد وحدات الطوارئ، لضمان حُسن إدارة المنظومة المائية.

وصول مياه فيضان النيل الأزرق لبحيرة ناصر

- أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم وأن الفيضان في شهر يوليو في المعدل كما تم وضع السيناريوهات كافة لموسم الفيضان.

- تستعد وزارة الري لوصول مياه فيضان النيل الأزرق لبحيرة ناصر والتي تصل في رحلة مدتها 15 يوماً من بدء مغادرتها الأراضي الأثيوبية وحتى بحيرة ناصر جنوب مصر.