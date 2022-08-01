طقس مطروح.. اعرف تفاصيل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

تستقبل مرسي مطروح أعداد كبيرة من المصطافين يوميا هربا من الطقس السيئ ودرجات الحرارة المرتفعة في القاهرة والدلتا ومحافظات الصعيد، للاستمتاع بالأجواء الجميلة على البحر ونزول الشواطئ والاستجمام بعيدا عن الحر الشديد في عدة مدن والتي تصل درجاتها إلى 42 درجة في الأقصر وأسوان وقنا، مما جعل الساحل الشمالي ومطروح أكثر المناطق جذبا للسياحة على مدار موسم الصيف.

طقس مطروح.. درجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة خلال طقس مطروح اليوم الاثنين الأول من أغسطس 2022، العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، بينما ترتفع نسبة الرطوبة في الجو لتسجل 70% في مطروح وهو أعلى معدل لها خلال الأسبوع الجاري، وتسجل سرعة الرياح 23 كم/ في الساعة، بوجود نشاط نسبب للرياح على السواحل الشمالية، ونسبة 1% توقعات سقوط الأمطار، وتستمر معدلات الطقس على مطروح والسواحل الشمالية خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد الجوية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، وتتسبب ارتفاع في نسبة الرطوبة من 2 إلى 3 درجات بزيادة الإحساس بالحرارة، كما أن أشعة الشمس المباشرة تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة إلى جانب نشاط الرياح النسبي، في عدة مناطق جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

إقبال على البحر هربا من شدة الحرارة

وتشهد مطروح اليوم إقبال المصطافين على البحر هربا من شدة الحرارة والاستحمام بجميع الشواطئ مما يحسن من حرارة الجسم، مع استنشاق الهواء النقي، والاستمتاع بالأجواء اللطيفة على البحر على مدار اليوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وتستمر حتى غروب الشمس.