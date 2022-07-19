طقس مطروح اليوم.. أسرع معدل للرياح في شهر ودرجة الحرارة تصل لـ29

في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن والمحافظات المصرية ارتفاعًا في درجات الحرارة، يتحسن الطقس في مرسي مطروح، ويتوافد المصطافون إلى المدينة الساحلية للهروب من حرارة الجو والابتعاد عن قسوة الشمس للجلوس على البحر، واستنشاق الهواء النقي على البلاجات، ولا تزال مطروح تستقبل بشكل يومي أعداد غفيرة من عشاقها للابتعاد عن الأجواء الصعبة خاصة من سكان الصعيد والقاهرة.

درجات الحرارة في طقس مطروح

وسجلت درجات الحرارة في طقس مطروح، اليوم الثلاثاء، الموافق 19 يوليو 2022، درجات حرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، كما تسجل نسبة الرطوبة 67%، بينما تشتد سرعة الرياح لتسجل 23 كم/ في الساعة وهو أعلى معدل لها هذا الشهر، ونسبة سقوط الأمطار 1%، في ظل تقلبات جوية تشهدها محافظة مطروح على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

توقف حركة الصيد بالبحر

وحول إمكانية الصيد بسبب طقس اليوم، أكد الحاج غنيوه موز الفردي شيخ الصيادين في مدينة مرسي مطروح لـ«الوطن» توقف حركة الصيد بسبب نشاط الرياح على البحر مما يسبب ارتفاع الأمواج ويؤدي إلى عدم استقرار حالة البحر، وتعليق عمليات الصيد بالمراكب التي تتجه من مطروح شرقًا حتى الإسكندرية أو غربًا اتجاه السلوم لحين استقرار حالة الطقس وعودة البحر إلى طبيعته حفاظًا على الصيادين.

ومن المتوقع طبقا لهيئة الأرصاد الجوية أن يستمر نشاط الرياح وارتفاع الأمواج على السواحل الشمالية الغربية للبلاد خلال الساعات المقبلة، ليجري تعليق لتصاريح الصيد في موانيء مطروح والسلوم.