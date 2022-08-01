أسعار تذاكر حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي.. تصل لـ15 ألف جنيه

يعود الفنان محمد فؤاد لإحياء حفلًات غنائية، وذلك بعد غياب طويل، حيث يحيي حفلًا في أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالي، يوم الخميس المقبل الموافق 4 أغسطس، ومن المقرر أن يحضر ما يقرب من 1200 فرد.

أسعار تذاكر حفل محمد فؤاد

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد فؤاد عن أسعار تذاكر الحفل، حيث جاءت كالتالي:

- الفئة الأولى «vip» بـ15 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بـ1200 جنيه.

- الفئة الثالثة بـ800 جنيه.

ترويج الشركة المنظمة لحفل محمد فؤاد

وكانت الشركة المنظمة، قد روجت للحفل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشرت بوستر الحفلة معلقة عليه: «هل أنت جاهز؟ !! الفنان محمد فؤاد سيحيي حفلًا في الساحل الشمالي الخميس المقبل 4-8-2022 مع دي جي ساري لاشين، والراقصة فيكا».

عودة محمد فؤاد للساحة الفنية بعد غياب طويل

وطرح محمد فؤاد آخر أعماله الغنائية بعنوان «سلام»، من كلمات أمير طعيمة وألحان مصطفي محفوظ، وطرحها مصورة على طريقة الـ«فيديو كليب»، في بداية العام الحالي عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وذلك بعد أن غاب عن الساحة الفنية بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وقدم «فؤاد»، خلال الأعوام الماضية، العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور من أبرزهما، «ياما»،«الحفلة»،«إيه غير طبعنا»، «شغلتني ليه»، «احكيلك».