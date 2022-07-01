بحضور وزير الرياضة.. محمد فؤاد وإيهاب توفيق يحييان حفل افتتاح وادي دجلة

أقامت أندية وادي دجلة حفلًا غنائيًا، مساء اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح نادٍ جديد بمدينة أسيوط الجديدة، وأحيا الحفل نجوم الغناء في الوطن العربي محمد فؤاد، وهشام عباس وإيهاب توفيق، والذي أقيم بنادي وادي دجلة بأسيوط الجديد.

حضور حفل الافتتاح

وحضر الحفل عدد كبير من أعضاء النادي وكبار المدعوين والشخصيات العامة، ومسؤولي وادي دجلة، واستمتع الحضور بباقة من أشهر أغاني المطربين، وتفاعلوا مع الأغاني والعروض الاستعراضية.

وزير الرياضة يفتتح نادي وادي دجلة

وافتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي وادي دجلة بمدينة أسيوط الجديدة، على مساحة 21 فدانًا يضم ملاعب ومباني اجتماعية بمستوى متميز وفقًا لأحدث المعايير العالمية بما يحقق قيمة مضافة للمنشآت الرياضية في صعيد مصر، ويضم النادي مجمع سباحة وملعب كرة قدم 8 ملاعب لكرة التنس و2 ملعب للكرة الطائرة و2 ملعب للسلة و4 ملاعب جانبية، بالإضافة إلى مجمع إسكواش، صالات قتالية وجمباز، مناطق ملاعب للأطفال ومبنى رياضي ومبنى اجتماعي وآخر للخدمات، فيما تضم المرحلة الثانية مبنى ترفيهيا و«كلوب هاوس».

ونجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس، بالإضافة إلى حمامات السباحة.