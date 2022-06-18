محمد فؤاد يدعم الفنان محمد الحلو: أستاذ الوطن العربي وملك الإحساس

حرص الفنان محمد فؤاد على دعم زميله الفنان محمد الحلو، والذي يمر بأزمة صحية حاليًا والتي تتطلب خضوعه لعمليه جراحية.

وكتب «فؤاد» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور والصور «إنستجرام» قائلًا: «إلى أستاذي وأستاذ الوطن العربي الفنان الكبير والأخ العزيز محمد الحلو دعواتي لك بالشفاء العاجل يا ملك الإحساس».

أزمة محمد الحلو الصحية

وأعلن حمادة نجل الفنان محمد الحلو منذ أيام تعرض والدة لأزمة صحية، وكتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبويا وأخويا وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه، ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف حمادة الحلو: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقيين، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقمًا».

نجوم الفن يدعمون محمد الحلو

وقبل محمد فؤاد حرص عدد كبير من الوسط الفني علي دعم الفنان محمد الحلو في ازمتة الصحية وكان ابرزهم الفنان هاني شاكر والذي كتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا:«أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلوكل التمنيات الطيبة بسرعه الشفاء والعودة لجمهورك ومحبيك الذي يدعو لك بتمام الشفاء العاجل إن شاء الله».

كما دعمتة الفنانه نادية مصطفى قائلة: «إن شاء الله أجر وعافية، وهتبقى زي الفل وتقوم بالسلامة.. أنا وكل حبايبك قلوبنا معاك وبندعيلك ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك، ويد الله قبل يد الطبيب يا أستاذ الغناء وأخي الغالي محمد الحلو».