محمد فؤاد يقدم حفلا غنائيا بالساحل الشمالي.. والجمهور: «وحشتنا يا فؤش»

يعود الفنان محمد فؤاد لتقديم الحفلات الغنائية بعد فترة من الغياب، حيث يقدم حفلا غنائيا يوم الخميس المقبل، في أحد الأندية بالساحل الشمالي، وفقا لما أعلنه عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بينما عبر الجمهور عن تحمسهم لعودة «فؤاد» حيث توالت تعليقاتهم: «الغالي هتنور كعادتك»، «أحلى كلمات وصوت» و«وحشتنا كتير يا فؤش».

وقدم محمد فؤاد حفلا غنائيا، بداية يوليو الجاري، في الافتتاح الرسمي لنادي وادي دجلة فرع أسيوط، بالإضافة إلى حفل آخر في النادي نفسه فرع المعادي، مايو الماضي، قدم خلالهما مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي تفاعل معها الجمهور.

حفلا فؤاد وكاظم في يوم واحد.. و«الهضبة» اليوم التالي

ويأتي حفل الفنان محمد فؤاد في ذات اليوم الذي يقام فيه حفل الفنان كاظم الساهر، للمرة الأولى في مصر بعد غياب تجاوز الـ12 عاما، وتصل أسعار تذاكر الحفل لـ8 آلاف جنيه، قبل أن تبدأ جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفي اليوم التالي من الحفل يقدم الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، وتتدرج أسعار من 400 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عدد من أحدث أعماله الغنائية بالإضافة إلى أغانيه الشهيرة.

محمد فؤاد يطرح «سلام»

وغاب الفنان محمد فؤاد عن الساحة الفنية بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية، حيث طرح آخر أعماله الغنائية بعنوان «سلام»، من كلمات أمير طعيمة وألحان مصطفي محفوظ، وطرحها مصورة على طريقة الـ«فيديو كليب»، بداية العام الحالي عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

وخلال العام الماضي، قدم «فؤاد» عدد من الأغاني الجديدة من بينها «إيه غير طبعنا»، «شغلتني ليه»، «احكيلك»، و«ياما»، بالإضافة إلى «الحفلة».