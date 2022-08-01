شرم الشيخ تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ بـ27 مشروعا.. تحولت لمدينة خضراء

تتجه العيون إلى مدينة شرم الشيخ منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استضافتها لقمة المناخ المقبلة في نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة أكثر من 30 ألف شخص على مستوى العالم، بينهم رؤساء وأمراء دول ورؤساء وزراء وكبار الشخصيات، لمناقشة قضايا تتعلق بالتغيرات المناخية.

ومنذ الاعلان عن اختيار مدينة السلام لاستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ، لاستكمال المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.

شرم الشيخ مدينة خضراء

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إن شرم الشيخ الآن أصبحت مدينة جديدة بالكامل، موضحا أنه جار الانتهاء من تنفيذ 27 مشروعا قبل استضافة قمة المناخ.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطوير الذي تشهده شرم الشيخ لم يسبق أن حدث على مدار تاريخها رغم استضافتها لمؤتمرات عالمية، لكن هذه المرة تحولت إلى مدينة خضراء بمعنى الكلمة، لتكون بالفعل نموذجا يحتذى به، وفرصة للدول المشاركة في القمة لتشاهد قدرة مصر وجهودها في التحول إلى المنظومة الخضراء.

المحافظ أشار أيضًا إلى أن جميع وسائل النقل العامة، سواء الأجرة أو السياحية، ستعمل إما بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، كما ستنشئ أكبر محطة شحن كهرباء للأتوبيسات، حيث جرى استقدام 300 أتوبيس تعمل بالكهرباء في سابقة لم تحدث من قبل لاستخدامها في تنقلات ضيوف المؤتمر.

8 محطات وقود

وأوضح المحافظ، أن هناك 8 محطات وقود بمدينة شرم الشيخ تعمل بالغاز الطبيعي، وجرى تزويدها بشواحن كهرباء لشحن السيارات بالكهرباء، مضيفا أنه تم تحويل 97% من السيارات للعمل بالغاز.

كيف تحولت شرم الشيخ إلي مدينة الخضراء؟

وقال اللواء خالد فودة، إن المشروعات التي يجرى إنشائها في مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة، وتعد خطوة كبيرة لاستكمال حلم المدينة الخضراء، موضحا أن أبرز المشروعات التي حولت شرم الشيخ إلي مدينة خضراء هي:

１- إنشاء محطات طاقة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في المدينة والفنادق السياحية.

２- تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

３- إحلال وتجديد السيارات القديمة واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

４- إنشاء أول وأكبر حديقة ذكية علي مساحة 110 آلاف متر مربع.

５- تطوير وتوسيع كافة الطرق وزيادة المسطحات الخضراء.

６- إنشاء محطة شحن متخصصة بالكهرباء علي مساحة 100 الف متر مربع.

７- إنشاء أول مجلس مدينة ذكي صديق للبيئة.

８- استخدام اكياس صديقة للبيئة بديلا عن البلاستيك.

９- تطوير قطاع المحميات سواء محمية رأس محمد أو محمية نبق.

10- تطوير 60 ألف غرفة سياحية في الفنادق.

11- مخاطبة الفنادق لاستخدام الطاقة النظيفة المولدة عن طريق الغاز أو الطاقة الشمسية.

12- توحيد الزي لكل الموجودين في المدينة من العاملين والموظفين والسائقين.

13- إنشاء ممشى سياحي عالمي يربط بين السوق التجاري وخليج نعمة بطول 10 كيلو مترات.

14- مطار شرم الشيخ الدولي الذي أصبح مطارا أخضر بالفعل من خلال أعمال التطوير.

15- تطوير قرية الروسيات والقضاء علي المظاهر غير الحضارية بها.