حبس شخصين متهمين بسرقة صندوق إشارات حركة القطارات في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، بحبس المتهمين بسرقة صندوق إشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بدائرة مركز شرطة بنها، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

سرقة صندوق إشارات السكة الحديد ببنها

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة بنها، يفيد بسرقة صندوقي إشارات في المنطقة ما بين قريتي ميت السباع وشبلنجة، بدائرة مركز شرطة بنها، وسير القطارات بصورتها الطبيعية، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.

وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة؛ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

ضبط المتهمين بسرقة إشارات السكة الحديد

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه في المسروقات بالبيع لشخص آخر له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهما.

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق في مركز كفر شكر بالتصريح بدفن عامل تركيبات لقي مصرعه أثناء العمل في مشروع الغاز الطبيعي بقرية كفر تصفا، بدائرة المركز، حيث تعرض لصعق كهربائي أثناء العمل بالمشروع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول شاب يدعى «محمد ، ع ، س»، مقيم بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية جثة هامدة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة وتحريات المباحث أن المتوفى يعمل بنظام اليومية فى شركة غاز مصر، وأثناء توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية كفر تصفا صُعق بالكهرباء أثناء عمله ونُقل إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.