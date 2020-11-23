وزير النقل: إشارات السكك الحديدية سبب تأخيرات القطارات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن إشارات السكك الحديد سبب حقيقي في تأخيرات وتهديات القطار، ومن أجل عمل إشارات جديدة كان هناك أمر من اثنين، الأول إما يتم إيقاف القطار ويتم يتطوير السكة الحديد والإشارات وتحويل الإشارات من يدوية ومزلقات يدوية وسكك حديد متهالكة إلى شيء جميل وجديد في 5 سنوات ولكن يستلزم وقف الخط بالكامل، وإما العمل على تطوير ذلك مع استمرار عمل القطارات.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن وقف خطوط القطارات بالكامل من أجل تطوير الإشارات قد ينفع في أي دولة أخرى عدا مصر، "إحنا مينفعش نعمل كده، لازم القطار يفضل ماشي ونطور الإشارات في نفس الوقت، بدأنا في 3 خطوط تقريبًا 1800 كيلو من إجمالي 9000 كيلو ".

وتابع: "هل لما نخلص الثلاث خطوط دول يبقى كل الإشارات اتضبطت، لا طبعا ، إحنا شغالين على خط ( القاهرة – الإسكندرية) و(بنها – الزقازيق) و( الإسماعيلية – بورسعيد)، و (القاهرة – أسوان)"، موضحًا أن الخط الأخير "القاهرة – أسوان" يتم العمل فيه على مراحل، وتعمل عليه أكبر الشركات العالمية.

وواصل: " أول ما نخلص دول هنبدأ في (القاهرة- الجيزة - بنى سويف)، و هنرجع ندخل في (الاقصر – السد العالي) اللي هو أسوان، المشروع ممتد جزء منها هيخلص في نهاية 2021 وفيه جزء هيخلص في 2022".