انطلاق جلسة «حرية الإبداع» بمقر القومي لحقوق الإنسان بحضور «مسلم»

انطلقت الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان «حرية الإبداع والحريات الأكاديمية»، المنعقدة بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة، في الفترة من 1 - 2 أغسطس 2022، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلى رأسهم الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من السفراء.

مجلس حقوق الإنسان

بدأت الحلقة النقاشية في الجلسة الافتتاحية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور نيڤين مسعد، عضو المجلس، ومحمد أنور السادات، عضو المجلس، والدكتور مجدي عبدالحميد، خبير التنمية الإنسانية وحقوق الإنسان.

مناقشة حرية الإبداع في مصر

وقالت الدكتورة نيڤين مسعد، إنّ الحلقة النقاشية ستستمر لمدة يومين لمناقشة حرية الإبداع في مصر، وحقوق المبدعين والأكاديميين، وكل ما يخص حرية الإبداع والحريات.

الحريات أساس الإبداع

من جانبه، قال مجدي عبدالحميد، خبير التنمية الإنسانية وحقوق الإنسان، إنّ حرية الإبداع والحريات من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها، فهي أساس الإبداع، وكل شخص مبدع، لكن كل شخص على قدر إمكانياته، مؤكدا أنّ الوصول إلى الإبداع يتطلب توفير البيئة المناسبة.