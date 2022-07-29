«الإصلاح والنهضة»: مصر تقدم نموذجا للعالم في حقوق الإنسان والحرية السياسية

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار العفو الرئاسي يؤكد سير مصر بخطى صائبة وثابتة في طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنّ الإفراج عن المحبوسين من أهم معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تأهيل المفرج عنهم.

«عبدالعزيز»: مصر دولة منفتحة وتتمتع بالشفافية

وأوضح «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي أعلن خلال زيارته إلى ألمانيا، أن مصر دولة منفتحة وتتمتع بالشفافية أمام كل من يريد معرفة ماوصلنا إليه في ملف الحقوق، مضيفًا أن فلسلفة الدولة المصرية في حقوق الإنسان هي فلسفة شاملة تتحرك في أكثر من ميدان ومنها العفو الرئاسي المتتابع من وقت لآخر من أجل إدخال السرور على الأهالي، ويؤكد أن مصر تعطي الفرصة لجميع أبنائها.

وأشار هشام عبدالعزيز إلى أنّ الدولة المصرية تفتح أبوابها لجميع أبنائها، وهو أمر يستحق الإشادة، لافتا إلى أنّ مصر تسير بخطوات متميزة في طريقها لجمهورية 2030، وأصبح المواطن المصري يعي تمامًا بأن له حقوق وعليه واجبات وهناك من يستمع له ويلبي احتياجاته.

المواطن في ظل الجمهورية الجديدة يشعر بالتغيير الملموس

وأكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنّ المواطن في ظل الجمهورية الجديدة يشعر بالتغيير الملموس وتطور الأمور والظروف الاجتماعية وعلى سبيل المثال نجاح مصر في مكافحة الإرهاب وإعادة الهيكلة الاقتصادية، مشيرا إلى أن شكل الدولة المصرية الجديد سيقدم نموذجا جديدا للعالم على مستوى الحريات السياسية وحقوق الإنسان.