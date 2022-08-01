«تاج الدين»: الضغط والسكر هما سبب انتشار أمراض الكلى في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بوحدات الغسيل الكلوي في معهد ناصر، موضحًا: «ما يتم في الرعاية الصحية في مبادرات اكتشاف الأمراض المبكرة، جاء فيها أن أهم سبب لانتشار أمراض الكلى في مصر هو الضغط والسكر، ولكن في الماضي كان هناك التهابات وبلهارسيا وهو ما لم يعد موجودا الآن».

هناك الكثير من الحالات التي تستدعي الغسيل الكلوي

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «هناك الكثير من الحالات التي تستدعي الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى مبادرات لتدعيم وحدات الغسيل الكلوي ماديًا ومؤسسيًا وتجهيزيًا، وهناك دعمًا لعمليات زرع الكلى».

ارتفاع عدد حالات زرع الكلى والكبد في مصر

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن عدد حالات زرع الكلى والكبد في مصر زادت جدًا لتقليل المعاناة عن المرضى، بالإضافة إلى تقليل التكلفة المادية والمجهود، موضحًا أن التطور الطبي مذهب سواء كان دوائيًا أو تشخيصيًا أو علاجيًا، ومنذ 30 عامًا كانت عمليات القلب في مصر في بدايتها، واليوم جميع التدخلات الطبية بكل أنواعها الحديثة تتم في مصر.